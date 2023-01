O ator britânico Julian Sands está desaparecido há seis dias após ter feito um trilho numa zona considerada "extremamente perigosa" da Califórnia. A informação foi confirmada pela polícia local, confirmando a identidade da pessoa dada como desaparecida depois de uma caminhada.

O ator, de 65 anos, terá desaparecido enquanto fazia uma caminhada num trilho na serra de San Gabriel, no monte San Antonio, a norte de Los Angeles, na Califórnia.

Julian Sands terá sido visto pela última vez na última sexta-feira, a 13 de janeiro, data em que a família deixou de o conseguir contactar.

"Na sexta-feira, 13 de janeiro, por volta das 19h30, um alpinista, identificado como Julian Sands, de 65 anos, de North Hollywood, foi dado como desaparecido na área de Baldy Bowl", informa o comunicado das autoridades.

"Devido aos riscos de avalanche e às condições do trilho, as equipas de terra foram retiradas da montanha na noite de sábado", porém as buscas decorrem com recurso a "helicóptero e drones".

Ainda que as operações de busca estejam a ser prejudicadas pelas fortes tempestades que se têm feito sentir nos EUA, as autoridades mostra-se esperançosas de que será possível encontrar Julian Sands com vida.

Sands, sublinhe-se, tornou-se conhecido em séries como '24' e 'Smalville' ou filmes como 'A Room With A View'.

