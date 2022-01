O ator Gaspard Ulliel morreu esta quarta-feira, aos 37 anos, na sequência de um acidente de esqui, confirmou a agência France Press.

O acidente aconteceu ontem, dia 18, em La na Rosière, estação de esqui no sudeste de França. O ator francês colidiu com outro esquiador num cruzamento de pistas.

Foi levado de helicóptero para o Hospital Universitário de Grenoble, mas acabou por não resistir.

O jovem ator foi distinguido ao longo da sua carreira, incluindo com dois prémios Cesar - em 2005 pelo filme 'A Very Long Engagement' e em 2017 pela trama 'It’s Only The End of The World'. Ulliel também fez trabalhos como modelo e chegou a ser o rosto de um perfurme da Chanel

