Morreu o compositor Jon Lind após uma batalha de dois anos contra o cancro. Tinha 73 anos.

Como foi confirmado à Variety, o artista morreu no sábado.

O músico ajudou a criar músicas como 'Boogie Wonderland', de Earth, Wind & Fire, 'Crazy For You', de Madonna, e 'Save the Best for Last', de Vanessa Williams.

Ao longo da carreira de décadas, Jon Lind também trabalhou com artistas como Cher, Deniece Williams, Atlantic Starr, Aaron Neville e The Emotions.

