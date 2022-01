O ícone da moda Andre Leon Talley morreu aos 73 anos. O ex-diretor criativo e editor-geral da Vogue partiu esta terça-feira.

Sabe-se ainda que estava num hospital em White Plains, Nova Iorque, de acordo com o Daily Mail. Até à data, a causa da morte não é conhecida.

O jornalista de moda foi diretor criativo da Vogue e editor-geral durante os anos 1980 e 1990. Em 2020 lançou um livro de memórias onde partilhou com o mundo a sua vida e carreira.

Entre as várias fases que destaca na obra, fala do fim da amizade com editora-chefe da Vogue, Anna Wintour.

