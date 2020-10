Zachery Ty Bryan, ator que interpretou o filho mais velho de Tim Allen em 'Home Improvement', está na uma prisão em Oregon sob a acusação de ter agredido a namorada durante uma discussão, relata o TMZ .

Zachery Ty Bryan, de 39 anos - que interpretou o adolescente Brad Taylor na série de sucesso da ABC - foi detido na sexta-feira, em Eugene.

A namorada alega que Bryan apertou a sua garganta com as mãos durante uma discussão no apartamento, como contou a polícia ao TMZ.

As autoridades foram chamadas ao local pelos vizinhos, e quando chegaram ao apartamento viram Bryan sentado do lado de fora e a namorada escondida na casa de um amigo próximo.

A mulher alega que o ator - que também fez parte do elenco do filme 'Velocidade Furiosa – Ligação Tóquio' - tentou impedi-la de ligar para o 911 [112] e que chegou mesmo agarrar o seu telefone.

