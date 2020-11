Gilles Marini, estrela de 'Sex and the City: The Movie', diz que perdeu a virgindade aos 13 anos com uma rapariga órfã, de 17 anos, chamada Sonia.

“Foi muito romântico e assustador”, recordou o ator em conversa com o Page Six, contando que Sonia o convidou para ir ao seu quarto, no orfanato, e que ela tinha um namorado que se chamava Coco.

"Adivinhe o que ouvi no meio disto. [O Coco a gritar] 'Abra!' Esta foi a minha primeira experiência", lembrou.

Leia Também: 'Big Brother'. Renato revela quando perdeu a virgindade