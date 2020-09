A estrela de 'A Guerra dos Tronos', Hafthor Bjornsson, foi pai pela segunda vez. O ator, de 31 anos, e a sua esposa, Kelsey Henson, deram as boas-vindas a um menino no passado sábado - dia 26 de setembro.

"O nosso lindo menino fez a sua grande entrada no mundo às 11h19 do dia 26 de setembro de 2020, depois de seis horas curtas e intensas", anunciou a esposa do ator nas suas redes sociais.

Por sua vez, o pai babado relatou ao pormenor as horas que antecederam o parto.

"26.09.2020. Às 6h00 da manhã Kelsey acordou-me a dizer que lhe rebentaram as águas, pulei imediatamente da cama e disse: tudo bem, vamos lá. Ela ficou calma e respondeu com uma risada: não, nós não vamos", começa por contar.

Atendendo ao desejo da mulher, Hafthor Bjornsson não chamou de imediato a doula que os ia ajudar no parto. Apenas às 07h15 foram chamadas a fotógrafa, a parteira e a doula.

Já estava com 5 cm de dilatação, Kelsey quis ainda tomar um banho em casa. As contrações não tardaram em aumentar e chegou finalmente o momento de se dirigirem para a clínica onde ia nascer o bebé.

"Depois de uma rápida viagem de 10 minutos", a mulher do ator chegou à clínica e muito "decidida" sobre o que queria: um parto na piscina. E depois de duas horas e 19 minutos, eis que chegou finalmente o primeiro filho em comum entre o casal.

"Ao longo de todo o processo, ela foi incrível. Ela tinha o controle total da sua mente e corpo. Tinha opiniões fortes sobre o que queria e onde queria estar. Estou completamente pasmo com o quão forte ela é e muito orgulhoso dela por tudo que ela fez para se preparar durante a gravidez. Não dá para expressar em palavras o quanto estou orgulhoso e como me sinto com esta experiência", continua a estrela de 'A Guerra dos Tronos'.

Por fim, o dia fechou da melhor forma com um telefone "maravilhoso" da filha mais velha de Hafthor Bjornsson para conhecer o irmão.

Quanto ao nome do menino, este já esta escolhido mas apenas será revelado em breve.

Leia Também: Kit Harington e Rose Leslie, de 'Game of Thrones', vão ser pais