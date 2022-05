O ator Mike Hagerty, que dava vida a Mr. Treeger na série 'Friends', morreu esta quinta-feira, 5 de maio, em Los Angeles. Tinha 67 anos.

A notícia foi confirmada pela família e posteriormente avançada publicamente pela atriz Bridget Everett. A causa da morte, contudo, não foi revelada.

Bridget foi uma das últimas atrizes a contracenar com Mike Hagerty. Os dois participaram na comédia 'Somebody, Somewhere', da HBO.

Leia Também: Morreu David Birney, ator de 'St. Elsewhere' e 'Bridget Loves Bernie'