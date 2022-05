Morreu David Birney. O artista morreu na sua casa em Santa Monica, Califórnia, na passada sexta-feira. Tinha 83 anos.

Birney ficou conhecido pelos papéis em ‘St. Elsewhere’ e ‘Bridget Loves Bernie’.

Em declarações à revista People a sua ex-mulher, Meredith Baxter, notou. “Fiquei muito triste com a morte do David Birney. O meu coração está com os nossos filhos, Kate, Peter e Mollie. O David foi uma grande influência na vida deles e a sua perda será profundamente sentida”.

Note-se que Meredith foi casada com Birney de 1947 a 1989. Em comum o casal tem três filhos - Mollie, de 37 anos, Peter, de 37 e Kate, de 47.

Birney fez participações em outras séries como ‘The Adams Chronicles’, ‘Hawaii Five-O’, ‘The Love Boat’ e ‘Glitter and Murder’.

