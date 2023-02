José Mayer foi internado de urgência numa unidade hospital do Rio de Janeiro. A confirmação foi feita pela assessoria do ator brasileiro na tarde do passado sábado, dia 18 de fevereiro.

Em causa terá estado uma hemorragia alveolar no pulmão, embora o quadro não seja preocupante e o artista se encontre estável.

José Mayer, de 73 anos, já fez questão de tranquilizar os fãs através das redes sociais, mostrando que se sente bem.

"Conforme publicado pela imprensa, procurei a Casa de Saúde São José depois de uma indisposição respiratória. Fiquei internado para exames, mas já estou bem e devo ter alta nos próximos dias. Obrigado pela preocupação e carinho de todos", pode ler-se.

Importa lembrar que em setembro do ano passado, o Fama ao Minuto falou em exclusivo com José Mayer sobre a sua nova vida. O ator foi afastado pela Globo das novelas em 2017 depois de ter sido acusado de assédio sexual. Deixou, assim, a representação e dedicou-se à família. Recorde aqui essa entrevista.

José Mayer integrou os elencos das conhecidas novelas 'Laços de Família' (2000), Mulheres Apaixonadas (2003) e 'Páginas da Vida (2006).

