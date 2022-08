Fez inúmeras novelas da Globo, com muitas delas a tornarem-se verdadeiros sucessos em Portugal. Agora, depois de ter protagonizado um escândalo sexual, José Mayer tem uma vida mais recatada.

O ator brasileiro, hoje com 72 anos, reside no campo e longe da fama, isto depois de ter sido acusado em 2017 de assédio sexual por uma figurante com a qual havia trabalhado na novela 'A Lei do Amor'.

Mayer, à época, confessou que as acusações eram verdade: "Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas. Sou responsável pelo que faço", disse, citado pela Metro Brasil.

As acusações levaram a Globo a afastar o ator, que decidiu então deixar a vida de figura pública.

O casamento de mais de 50 anos do artista com a também atriz Vera Fajardo sobreviveu à polémica e os dois continuam juntos, como comprovam as várias fotografias publicadas nas redes sociais.

Mayer partilha diariamente registos da sua atividade no campo, na região do Rio de Janeiro, mas não esquece as novelas em que participou, cujos excertos também tem o hábito de divulgar.

Recorde que José Mayer participou em novelas de sucesso como 'Laços de Família' (2000), Mulheres Apaixonadas (2003) e 'Páginas da Vida (2006).

Uma boa prova da popularidade que o ator (ainda) tem são os mais de 400 mil seguidores que reúne na sua página oficial de Instagram, onde regularmente recebe mensagens de fãs que pedem o seu regresso às novelas.

Leia Também: Pedro Carvalho celebra amizade com Deborah Secco