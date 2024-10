Igor Marchesi não conseguiu ficar indiferente a um comentário xenófobo do qual foi alvo. O ator brasileiro, atualmente a viver em Portugal, recebeu uma mensagem de um seguidor através das redes sociais e acabou por responder publicamente.

"O melhor que tu fazias era desandar do meu país, zarpa", declarou o seguidor em questão.

"Tens um país, querida? Então faz algo por ele e para de ver reality shows e sai do telemóvel. És um 'peso' para o teu país. Não contribuis em nada, não ajudas sequer alguém que precise de atravessar a rua. Só contribuis com a tua amargura", respondeu o antigo participante de 'O Dilema'.

"Às vezes, o meu saco não é suficientemente grande e não consigo calar-me com tanta gente estúpida. Vou deixar uma coisa bem clara hoje: 'Volta para o seu país' é o c***", disse ainda, mostrando-se profundamente revoltado.

"Argumento de gente fracassada e amarga. O tipo de gente que não agrega em nada. Voltem vocês para as vossas insignificâncias. Não contribuem com nada produtivo. Se te incomodo é porque estás com tempo de sobra. Nem saberia que existes se não estivesses a encher-me o saco", completou.

