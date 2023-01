Alec Baldwin foi esta terça-feira, 31 de janeiro, oficialmente acusado de homicídio involuntário pelo tiro fatal que matou Halyna Hutchins nas gravações do filme 'Rust'.

A promotora do tribunal judicial do Novo México, Mary Carmack-Altwies, apresentou hoje formalmente acusações contra o ator e contra Hannah Gutierrez-Reed, membro da produção responsável por supervisionar as armas nas gravações.

Os dois foram acusados ​​de homicídio involuntário e cada um pode enfrentar uma pena até cinco anos de prisão.

Uma "análise completa dos acontecimentos" determinou "que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipa de filmagem de 'Rust'", defendeu Mary Carmack-Altwies.

O ator tinha o dever de garantir que a arma e as balas fossem devidamente verificadas e nunca deveria apontá-la a ninguém, de acordo com as alegações da promotora.

Alec Baldwin, recorde-se, disparou acidentalmente, a 21 de outubro de 2021, uma arma durante num ensaio nas filmagens do filme 'Rust'. A diretora de fotografia Halyna Hutchins foi atingida e acabou por morrer. Já o realizador Joel Souza, que também ficou ferido, teve alta hospitalar pouco depois.

A decisão do tribunal já era esperada há algumas semanas, porém a acusação formal apenas seria apresentada no final do mês de janeiro.

Perante este momento conturbado, o ator, de 64 anos, tem procurado manter-se "forte" em nome dos filhos, contando com o apoio incondicional da mulher, Hilaria Baldwin.

