Afonso Vilela, de 51 anos, foi nos últimos dias submetido a uma operação ao pé, tal como revela o próprio através de uma partilha recente na sua conta oficial de Instagram.

"Fui 'arranjar' as unhas à pedicure, aproveitei para dar um jeitinho no calcanhar e tendão. Estava na hora", brinca o modelo, ator e apresentador.

"Já estou em casa, tranquilo", assegura, mostrando-se convicto de que irá conseguir com esta intervenção recuperar as capacidades físicas que com o tempo estava a perder.

"No verão já volto a correr, algo que não faço condignamente há mais de dois anos", refere.

Por fim, o ator realça o atendimento de "alto nível" que lhe foi prestado no hospital e agradece todas as "mensagens e apoio" que foi recebendo ao longo dos últimos dias.

