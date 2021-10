Afonso Vilela está de regresso aos palcos com o musical 'Um Nova Amanhã', que vai estar em cena no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, já a partir desta sexta-feira, 22 de outubro.

Um espetáculo que vai estar em "várias cidades do país" e que conta com "um elenco com mais de 30 atores, bailarinos e músicos".

Na peça, o ator interpreta um dos "principais papeis". Trata-se de "um padre muito especial, conta a história incrível de uma pequena comunidade que desafia a figura mítica de António Salazar".

"A fragilidade da vida humana retratada através dos acontecimentos em Alvarenga, concelho de Arouca, em 1942. Inspirado numa história real, esta peça apresenta uma visão abrangente e inovadora da II Guerra Mundial, pelos olhos de uma criança, que presencia os extraordinários acontecimentos da época", adianta ainda uma nota enviada às redações.

