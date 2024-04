Adrian Schiller morreu aos 60 anos de forma "súbita" e "inesperada", contou a agência que representava o ator britânico através de um comunicado enviado à imprensa.

"Morreu demasiado cedo e nós, a sua família e amigos próximos estamos devastados por esta perda", pode ler-se na nota escrita pela empresa Scott Marshall Partners, citada pela Ok!.

Schiller participou nas séries de sucesso 'Death in Paradise' e 'The Last Kingdom'. Já no cinema, integrou os elencos dos filmes 'A Bela e o Monstro', 'As Sufragistas' e 'Tolkien'.

