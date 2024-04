Morreu Joe Flaherty, ator que integrou o elenco de filmes como 'Regresso ao Futuro II', na passada segunda-feira. Tinha 82 anos.

A notícia foi confirmada pela filha do artista, Gudrun, à Variety através de um comunicado enviado pela Comedic Artists Alliance - que já tinha sido responsável pela angariação de fundos para conseguir um cuidador de Joe Flaherty 24 horas por dia.

"Após uma breve doença, deixou-nos ontem [dia 1 de abril] e, desde então, tenho lutado para aceitar esta grande perda", disse Gudrun.

"O pai era um homem extraordinário, conhecido pelo seu coração sem limites e uma paixão inabalável pelos filmes dos anos 40 e 50", acrescentou, contando que nestes "últimos meses", enquanto o ator atravessava pelos seus problemas de saúde, "tiveram a oportunidade de assistir juntos a muitos desses clássicos filmes".

"Momentos que vou guardar para sempre", completou a filha de Joe Flaherty.

De recordar que entre os vários projetos em que trabalhou estão, por exemplo, 'One Crazy Summer' (1986), 'O Demónio do Golfe' (1996), 'Freaks and Geeks' (1999) ou 'Detroit Rock City' (1999).

Leia Também: Fernando Mendes recorda falecido pai em data marcante