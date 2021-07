Não é novidade que as tatuagens são muito populares entre os atletas. Na verdade, existem muitas estrelas do desporto que as exibem e que até ficam famosos pelas suas tatuagens. Mas há uma tatuagem específica que apenas alguns atletas fazem.

Falamos de quem participa num dos eventos desportivos mais prestigiados do mundo: as olimpíadas. A grande maioria dos atletas tatua os anéis olímpicos tradicionais, mas alguns dão-lhes o seu próprio toque.

Navegue pela galeria a seguir para ver essas tatuagens olímpicas.

