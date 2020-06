As nomeações na gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 7, gerou polémica devido à atitude de Ana Catharina em recusar-se a nomear apenas mulheres, uma regra do programa. Após o diálogo com Cláudio Ramos e com a 'voz' do formato, a participante mostrou-se resistente em ceder e acabou mesmo por afirmar que preferia sair do jogo.

Esta posição deixou o apresentador visivelmente irritado e levou o 'Big Brother' a nomear automaticamente Ana Catharina.

Um momento de tensão que ganhou destaque no site brasileiro Hugo Gloss, nomeadamente nas redes sociais da publicação.

Veja abaixo.

