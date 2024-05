Vem aí um fim de semana de muito trabalho para Cláudio Ramos. Os telespectadores da TVI contarão com 'Big Brother' em dose dupla - sábado e domingo - conforme anteriormente anunciado pela estação de televisão.

Já a pensar nisto, o apresentador não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um 'tesourinho', nomeadamente, um retrato antigo seu.

"Estou pronto para o fim de semana. A rigor, porque não se deve fazer por menos. Esbarrei nisto. Achei fofo", confessa.

As reações à imagem não se fizeram esperar. "Eras o Átila do Duarte & Companhia", comentou Rodrigo Gomes. "Deus me perdoe a gargalhada", notou Maria Cerqueira Gomes.

Ora veja:

