Carina Rodrigues regressava da Suíça, onde passou os últimos dias, quando em Portugal Continental se vivia um apagão devido a um corte na rede de energia elétrica.

A irmã de Fanny Rodrigues admite ter vivido momentos assustadores ao chegar a Portugal sem perceber exatamente o que estaria a acontecer.

"Assustador. Hoje saí da Suíça e estava tudo bem, Cheguei a Portugal sem entender o que se estava a passar. O aeroporto estava uma loucura. Ninguém sabia de nada", contou.

A jovem cantora aproveitou ainda para partilhar uma reflexão a propósito do tema:

"Só consegui vir ao telefone agora. Isto fez-me pensar: como é que não pensei num SOS para se um dia acontecer algo grave no mundo eu conseguir salvaguardar o meu filho e a mim?

Pois bem, porque nós achamos que o pior acontece sempre no outro lado do mundo e que não nos bate à porta. Felizmente, a situação melhorou. Só espero do fundo do coração que estejam todos bem".

© Reprodução Instagram - Carina Rodrigues

Leia Também: "Diário de um apagão". Famosos reagem à falta de luz em Portugal