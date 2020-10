Cristina Ferreira deu destaque a Joana Araújo, a assistente do 'Você na TV', da TVI, nas stories da sua página de Instagram, onde partilhou algumas imagens suas.

Isto porque Joana esteve a fotografar com roupa da loja de Cristina, a Casiraghi Forever, momento que a apresentadora não deixou passar despercebido.

"A Joana Araújo a fotografar a coleção da Casiraghi Forever", escreveu na legenda de uma primeira imagem da assistente do 'Você na TV'. Veja as fotos na galeria.

No perfil, acrescentou: "A Joana Araújo é hoje modelo da Casiraghi Forever. Eu a acompanhar à distância e o Rui Valido a enviar me as fotos da colecção cheia de pinta deste outono inverno da minha loja. A Joana não está linda?".

Por sua vez, Joana também destacou este momento na sua página de Instagram. "Hoje, à flor da pele senti todas as emoções a que tive direito. Felicidade, continua a ser a palavra de ordem. Obrigada Cristina pela confiança depositada em mim. Brilhas, deixas e ficas feliz pelos outros brilharem (isto cá para nós, porque sei como és e continuas a ser)", escreveu.

Recorde-se que Cristina Ferreira mantém-se em casa em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com Bárbara Bandeira, na semana passada, que testou positivo para a Covid-19. Leia Também: Cristina Ferreira recebe resultado de teste à Covid-19 e dá novidades