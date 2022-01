"Assim termina este dia emocionante". Foi com estas palavras que Georgina Rodríguez deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde fala do aniversário e da estreia de 'Soy Georgina', da Netflix.

"Não tenho palavras. Obrigada, obrigada, obrigada. Cristiano Ronaldo, não podes fazer-me mais feliz todos os dias", acrescentou de seguida, declarando-se ao craque português.

"Obrigada Dubai por nos tratarem sempre tão bem e nos fazerem sentir em casa. Obrigada a todos os que trabalharam para tornar este dia tão especial. E obrigada a todos os que estão sempre presentes e ficam felizes com a minha felicidade e a da minha família. Amo-vos de coração", escreveu junto de algumas imagens que mostram um pouco da 'festa' de aniversário.

De referir que Georgina Rodríguez celebrou esta data especial no Dubai com o companheiro, Cristiano Ronaldo, e os filhos. Veja as imagens na galeria.

