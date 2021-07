Harry e Meghan Markle deram as boas-vindas ao segundo filho, uma menina, no dia 4 de junho aquando o nascimento de Lilibet Diana. Agora, os duques de Sussex encontram-se a desfrutar da licença com a família reunida (o casal tem um filho mais velho, Archie, de dois anos).

Segundo a revista People, o casal tem direito a 20 semanas fora do trabalho, período que deverá terminar no final de setembro.

Esta também será uma fase que aproveitarão para desfrutar dos dias mais quentes com idas à praia e passeios de bicicleta na sua área de residência, Montecito, na Califórnia.

Para além disso, sabe-se que Harry e Meghan têm um pequeno galinheiro e uma horta em casa, algo que os deverá manter ocupados.

A revista Hello nota igualmente que ambos irão passar momentos com amigos próximos, como é o caso do apresentador James Corden ou do ator Orlando Bloom, seus vizinhos.

