Sofia Ribeiro passou 24 horas no Porto e registou vários momentos que partilhou na sua conta de Instagram.

"Gosto do Porto. Gosto tanto das pessoas do Porto. Gosto muito de vir celebrar amigos ao Porto. Gosto quando o sol brilha no Porto. Gosto que as miúdas também gostem do Porto. Gosto de passar em Fátima quando regresso do Porto. Foram 24h bonita e cheias de vida. (Gosto do Norte)", escreveu a apresentadora na legenda.

Ao longo das 19 fotografias, é possível ver Sofia Ribeiro em Fátima, na Feira do Livro do Porto, na praia, nas ruas da cidade, num concerto, e no ginásio.

As sobrinhas acompanharam a apresentadora, como é já muito habitual.

"Igual por aqui. Adoro o Porto! Adoro as pessoas do Porto", escreveu a atriz Sofia Monteiro Grillo nos comentários.

