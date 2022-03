Diogo Piçarra e Mel Jordão celebraram este fim de semana o aniversário da filha, Penélope, que completou dois anos de idade no passado dia 3 de março. Na sua conta de Instagram, a influenciadora digital partilhou imagens com pormenores da festa, revelando-se grata por todos os que estiveram presentes.

"Nunca haverão palavras para todos os que tornaram este dia possível. Obrigada do fundo do coração por todo o carinho com a minha família. Obrigada também a toda a família e amigos que vieram de propósito do Algarve para estarem presentes neste dia tão importante para nós. Não faltaste tu mãe, estavas em mim como estarás sempre", afirmou na legenda de uma publicação que fez.

