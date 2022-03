Penélope, filha de Mel Jordão e Diogo Piçarra, está de parabéns. Esta quinta-feira, 3 de março, a menina completa dois anos de vida e, por isso, Mel decidiu partilhar um momento único após o seu nascimento, repleto de emoção.

"A Penélope é prematura, e assim que nasceu teve que ir para a incubadora. Foi-me permitido um beijinho e levaram-na, o Diogo foi com ela e eu senti-me naquele momento a mulher mais sozinha do mundo, o meu maior amor tinha acabado de nascer e não estava nos meus braços, não tinha sido aquilo que imaginei sempre que sonhava com o nosso encontro. Acalmei-me e pensei que não ia dar-lhe colo ali mas que ia dar para o resto da vida", começa por descrever no Instagram.

"Aqui neste momento sou eu a pegá-la ao colo pela primeira vez quase 1 semana depois, chorava de felicidade e ao mesmo tempo sabia que ela ia ser-me tirada de novo e doía-me tudo... neste exato momento senti que finalmente estava a ser mãe dela e que íamos começar juntas uma vida muito bonita", continua.

"E assim tem sido, uma história incrível que eu não escreveria de outra forma. Sou tão feliz contigo minha Pepi tagarela de olhos azuis que engoliram o mundo. Parabéns MINHA FILHA (tenho tanto orgulho nesta frase) te amo Pepilóri", termina.

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Melanie Jordão (@meljordao)

