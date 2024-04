Nuno Markl 'levantou o véu' relativamente ao próximo episódio do 'Taskmaster', que será transmitido este sábado, 27 de abril.

Partilhando uma fotografia na sua página de Instagram na qual aparece com um penteado peculiar, o comediante - que desempenha a função de árbitro no formato - afirmou: "Há uma explicação para isto, mas só no sábado".

"Amanhã, anunciamos quem vem levar a cabo tarefas no penúltimo episódio da temporada!", completa.

Note-se que o programa encontra-se na quarta temporada e conta com Toy, Cândido Costa, Madalena Abecassis e Carolina Deslandes como concorrentes.

