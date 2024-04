O episódio do passado sábado, 20 de abril, do 'Taskmaster' juntou duas das personalidades mais amadas do programa de desafios da RTP: Cândido Costa e Toy.

O momento da tarefa foi lembrado nas redes sociais por Nuno Markl, árbitro do formato, que fez questão de elogiar o momento.

"Acho que nunca vi nada como este momento na televisão. Acho que, de alguma forma, isto fez História - embora ainda não saiba exatamente de que maneira. Mas sei que já naquele jardim eu senti que algo de milagroso estava a acontecer", notou o comediante e radialista da Comercial.

Vale notar que o programa vai na 4.ª edição e conta com Madalena Abecassis e Carolina Deslandes no grupo de participantes.

