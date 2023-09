Numa altura em que ainda não é sabido se a nova edição do 'Big Brother' voltará a acontecer na conhecida casa da Malveira, como aconteceu na do ano passado, já podem ser vistas as primeiras imagens daquela que será, muito em breve, a residência de um grupo de vários desconhecidos.

A 'casa mais vigiada do país' abre portas no próximo domingo, dia 10 de setembro, mas a TVI quer 'abrir o apetite' aos espectadores. Para isso, tem uma estratégia já preparada que, entre outras coisas, inclui a revelação da identidade de dois dos participantes, como já lhe demos conta aqui.

Entretanto, no site oficial do programa, foram conhecidas as primeiras fotografias de uma das divisões da casa, imagens que pode encontrar na galeria.

