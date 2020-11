Ashley Tisdale, atriz que se tornou conhecida com os filmes de 'High School Musical', aguarda o nascimento do seu primeiro filho, fruto do seu casamento com Christopher French.

Na sua conta de Instagram, na qual tem mais de 13 milhões de seguidores, a artista de 35 anos tem vindo a partilhar alguns pormenores da gravidez, neste caso, o tamanho da sua barriga.

Encontrando-se já no quinto mês de gestação, Ashley não passou despercebida com uma imagem que captou na casa de banho.

Veja a imagem de seguida.

Leia Também: Atriz de High School Musical, Ashley Tisdale, chora ao saber sexo do bebé