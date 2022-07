Ashley Graham voltou a exibir as curvas ao posar nua e partilhar a imagem no Instagram, esta quinta-feira.

A modelo, de 34 anos, publicou na rede social um conjunto de imagens da viagem a Nova Iorque. Entre as fotos, destaca-se o momento em que aparece sem roupa, como pode ver na galeria.

Uma partilha que rapidamente chamou a atenção de muitos seguidores.

De recordar que esta não é a primeira vez que Ashley Graham exibe as curvas depois de ter sido mãe de gémeos, fruto do casamento com Justin Ervin. O casal tem ainda em comum o pequeno Isaac, de dois anos.

Leia Também: Ashley Graham exibe orgulhosamente as suas curvas após dar à luz