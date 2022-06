Quase meio ano após ter sido mãe de gémeos, fruto do casamento com Justin Ervin, Ashley Graham exibiu orgulhosamente as suas curvas com um colorido corpete Miaou (que custa 285 dólares, cerca de 270 euros), como relata o Page Six.

As fotografias foram partilhadas na página de Instagram de Ashley Graham, esta terça-feira, e as reações não tardaram a chegar.

"Amo a maneira como gostas de ti como és", comentou um seguidor. "Mamã linda", reagiu outro.

"Tive um bebé há quatro meses e o meu corpo mudou muito! Costumava esconder-me e sentir-me envergonhada, mas dás-me tanta confiança", escreveu outra seguidora.

De recordar que a modelo e o marido são ainda pais do pequeno Isaac, de dois anos.

