Ashley Graham falou abertamente sobre as mudanças por que passou após ter sido mãe dos gémeos Roman e Malachi, frutos do relacionamento com o marido Justin Ervin. A manequim tem ainda um filho mais velho, Isaac, de dois anos.

“Sinto-me tão abençoada e honrada pela minha comunidade de fãs”, afirmou à revista People.

“Sinto que é a coisa certa a fazer partilhar um pouco de mim e aquilo por que sou a passar - seja com a amamentação, com a gravidez, com a queda de cabelo no pós-parto, o que quer que seja”, nota.

Apesar de não ter deixado a sua carreira como modelo de lado, Ashley confessa que ser mãe de três filhos exige muita dedicação. “Ter três filhos com menos de dois anos é um trabalho a tempo inteiro”, afirmou por fim.

Leia Também: Ashley Graham posa sem roupa quatro meses após ter sido mãe de gémeos