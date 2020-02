Ashley Graham tem mostrado nas redes sociais a realidade, sem filtros, do seu corpo depois de ter dado à luz o primeiro filho, Isaac, em janeiro.

Ainda esta segunda-feira, a modelo surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia onde mostra, sem preconceitos, as estrias com que ficou na barriga. "Eu mesma. Algumas novas histórias", escreveu na legenda da imagem.

Uma publicação que foi muito elogiada pelos fãs, que destacaram a coragem da manequim. "Por isso é que gosto de ti. Não tens medo de mostrar a realidade", lê-se entre os muito comentários.

