Já lá vai quase um mês desde que Ashley Graham foi mãe pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Justin Ervin. Desde então, a manequim, que se tornou conhecida por defender a representação de tamanhos grandes na indústria da moda, tem vindo a partilhar com os seus seguidores do Instagram a sua caminhada pela maternidade.

Recentemente, por exemplo, publicou uma fotografia onde exibe o seu corpo pós-parto, sem preconceitos.

"Depois destes anos na moda nunca poderia imaginar que as peças de lingerie descartáveis iriam ser as minhas preferidas do momento", afirmou, referindo que, normalmente, ninguém fala destas coisas por que as mães têm de passar.

"Queria vos mostrar que não é tudo um arco-íris e borboleta! Tem sido duro", confessou.

Eis a publicação:

Leia Também: Ashley Graham partilha foto única da amamentação ao lado de texto emotivo