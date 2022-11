Ashley Graham voltou a mostrar aos fãs uma imagem em que o destaque vai para o seu corpo.

A modelo publicou uma nova fotografia que mostra como está atualmente a barriga, depois de ter sido mãe de três rapazes.

"Olá nova barriga. Pareces muito diferente do que estou habituada. Mas aprecio", escreveu na referida imagem.

© Instagram

De recordar que a modelo é mãe do pequeno Isaac Ervin, de dois anos, e dos gémeos Malachi e Roman, que nasceram em janeiro, fruto do casamento com Justin Ervin.

