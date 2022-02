"Acreditem ou não, estas fotografias assinalam um dia importante na minha vida". Foi com estas palavras que Sónia Tavares deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 17 de fevereiro, e onde fala da tentativa de mudança do seu estilo de vida.

A cantora, "que sofre de um monte de doenças", como referiu na publicação, decidiu pedir ajuda para esta nova fase da sua vida.

"Porque toda esta história de nos aceitarmos como somos, é um bocadinho mais complexa do que aprender a viver com rugas, ou com um par extra de pneus. Às vezes é preciso aceitar que temos um problema", disse.

"E o meu problema, por mais que eu me debata, é ter um punk adolescente a viver dentro de mim há décadas, que agora resolveu entrar em conflito com a senhora que o alberga, que apesar de ter só 44 anos, tem o metabolismo de uma de 64. Este punk, bebe coca-cola ao pequeno almoço, come bolachas quando tem fome, continua a ignorar que sofre de um monte de doenças acabadas em 'ismo' e que viver assim com a senhora, que não vai para nova, já não dá", destacou.

"Os astros alinharam-se e eu tive a sorte de encontrar uma equipa médica incrível", acrescentou, referindo que se "encontrou aos cuidados" de uma nutricionista, "que lhe e deu o ralhete que merecia há anos". Além disso, também está a ser acompanhada por uma dermatologista para a ajudar com a cara "cheia de manchas bem profundas das borbulhas que espremeu com afinco ao longo da vida, do sabão macaco, das sardas e dos sinais que nunca ligou e do tabaco em excesso".

"Cremes, só o de pasteleiro, ou nas bolas de Berlim. E que bom que as encontrei, porque esta maratona da saúde não se vai correr sozinha. A elas e ao peixe Horácio, que marca o número do Pantone correspondente a um tratamento bem feito", continuou.

"Não será fácil a viagem, mudar o chip de vez, mas sinto-me profundamente acompanhada nesta minha tentativa. Não é publicidade, é de coração. Wish me luck, ou como se diz em português, 'troçam' por mim", rematou.

