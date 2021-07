Morreu este domingo, 11 de julho, a jovem Constança Braddell, de 24 anos, que em março ficou conhecida após ter partilhado um pedido de ajuda no Instagram. Uma publicação que na altura deu origem a uma petição que já foi entregue na Assembleia da República.

Recorde-se que na altura - após toda a agitação que chegou com a partilha de Constança - o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte decidiu submeter ao Infarmed cinco pedidos de Autorizações de Utilização Excecional (AUE) de um tratamento inovador para doentes com fibrose quística, o Kaftrio.

Constança e outros quatro doentes receberam o tratamento em causa, mas a jovem acabou por falecer este fim de semana.

Após a notícia, foram muitas as homenagens que se espalharam nas redes sociais, entre elas palavras de várias figuras públicas. Além de Carolina Deslandes e Cristina Ferreira, também Nuno Markl se manifestou no Instagram.

"Grande abraço para a família da Constança Braddell nesta hora de tristeza. A Constança foi uma estrela cadente cuja breve passagem de 24 anos por este planeta não foi feita só de sofrimento mas também de heroísmo: a sua luta contra a burocracia, pelo acesso ao medicamento Kaftrio, que em muito pode melhorar a qualidade de vida de doentes com fibrose quística não foi só por ela, foi por toda a gente que, em Portugal, padece desta cruel doença", começou por escrever.

"Ontem à tarde a Constança partiu mas deixou trabalho feito, com o apoio de muitos portugueses que, em Março passado, se uniram para ajudar. Foi daqueles momentos raros e preciosos de esperança em que toda a gente rema para o mesmo lado e as redes sociais mostram o que podiam ser mais vezes - esse foi o outro legado importante da Constança", acrescentou.

Por sua vez, Lourenço Ortigão mostrou-se muito abalado com a notícia da partida de jovem. "Acordei com esta triste notícia. Não conhecia pessoalmente a Constança, trocámos apenas umas mensagens, e tocou-me muito a sua força e vontade de viver. A vida não me explicou ainda como se encontra o sentido destas histórias de vida. Um beijinho enorme, muita força para a família Braddell e amigos mais próximos e que estejas num sítio seguro e em paz. Descansa em paz, Guerreira", disse.

Entre as várias manifestações que surgiram desde logo nas redes sociais, destacam-se também as palavras de Sara Sampaio. "A vida é injusta muitas vezes. Descansa", reagiu.

