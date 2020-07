A caminho de Lisboa, Fernando Rocha não passa despercebido na estrada, sobretudo porque o automóvel onde segue tem o logótipo da sua conta no YouTube, 'PI100PÉ'.

Uma viagem que veio a revelar-se muito animada, como o humorista fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Vamos a caminho de Lisboa, na carrinha do 'PI100PÉ', é muito engraçado ver a reacção das pessoas quando vêem o logo do 'pi100pé', apitam, acenam, gritam 'Ladies and Gentleman', mas estes superaram tudo, estes atingiram outro nível.Que maravilha que é, ver o efeito 'PI100PÉ' (até rima). Obrigado rapaziada e boa viagem", escreveu na legenda das imagens que pode ver abaixo:

