Cristina Ferreira é a verdadeira 'mulher dos sete ofícios', poder-se-á dizer. Antes de chegar à televisão, a apresentadora desempenhou vários trabalhos, conforme lembrou no programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 27 de fevereiro.

Um dos mais conhecidos pelo público foi as feiras que fez na companhia da tia.

"Tive na feira com a minha tia, fiz todas... Fiz a da Malveira, Lourinhã, Bucelas, Santa Iria, Bombarral e era muito difícil... Às quatro da manhã montar a barraca, só eu é que sei! Mas o meu tio era meu amigo e era ele normalmente que montava", disse, entre risos.

"Estive no restaurante da minha mãe, a Feira do Gado. Aí custava-me muito, era às três da manhã que entrávamos, com um frio de rachar", confessa.

A comunicadora contou também que chegou a vender sapatos e roupa numa loja e que depois foi professora de História.

