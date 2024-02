Atualmente, Cláudio Ramos é uma das personalidades mais acarinhadas da televisão em Portugal, contudo, até que conseguisse chegar onde chegou, o apresentador da TVI percorreu um longo caminho.

No programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 27 de fevereiro, o comunicador revelou que começou a trabalhar com 14 anos, tendo desempenhado vários cargos desde então.

Um dos trabalhos era carregar fardos de palha e o outro apanhar tomate (quando ainda vivia no Alentejo).

Cláudio lembrou ainda a altura em que trabalhou numa loja do vinho do Porto, aproveitando para seu benefício uma promoção que se fazia por lá. "Compravam duas garrafas e nós oferecíamos uma. Isso era o que eles faziam. No meu turno vendia as três garrafas e ficava com o dinheiro da terceira, já que era oferta, ficava com o dinheiro para mim", explica, entre risos.

O apresentador notou também que chegou a montar móveis. "Foram só dois dias que o senhor disse que eu não era capaz", lembrou, deixando Cristina Ferreira a rir às gargalhadas.

Veja o momento.

