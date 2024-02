Cláudio Ramos apresenta com Cristina Ferreira o 'Dois às 10' todas as manhãs, isto durante a ausência de Maria Botelho Moniz, mas 'quis o destino' que o comunicador não se cruzasse com André Ventura quando este foi entrevistado no formato matutino da TVI.

Houve, de imediato, quem nas redes sociais especulasse que esta ausência foi propositada e que Cláudio não queria, de facto, cruzar-se com o presidente do Chega, situação que foi prontamente desmentida por Cristina Ferreira.

Ainda assim, Cláudio Ramos manteve-se em silêncio sobre o tema até esta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, altura em que explicou o que realmente aconteceu.

"Eu já tinha a folga pedida, já expliquei. Aconteceu! Se me perguntarem se era um sonho entrevistar o André Ventura? Não, não era um sonho. Não posso dizer que era porque não era, porque ele já disse coisas feias a meu respeito, como eu já disse coisas [feias] a respeito [dele]", fez notar o apresentador.

Cinha sublinhou a troca de palavras que Cláudio e André Ventura já protagonizaram no passado, com o responsável pelo 'Big Brother - Desafio Final' a esclarecer: "O que eu disse foi que não me identificava com a ideologia dele, não lhe chamei gay como ele me chamou, não lhe chamei nomes como ele me chamou. Por eu ser, ele não tem o direito de me chamar".

Por fim, Cláudio vincou que espera que André Ventura não vença as eleições legislativas do próximo dia 10 de março, até porque isso seria "perigoso".

Veja aqui este momento.

