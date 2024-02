Victoria Federica de Marichalar, de 23 anos, vai participar na próxima edição do 'El Desafío', que ainda não começou a ser gravado mas será emitido na Antena 3 espanhola nos próximos meses.

A filha da infanta Elena - e sobrinha do rei Felipe VI - integra a próxima edição do programa e nas redes sociais já foram divulgadas as imagens promocionais com o rosto dos concorrentes.

Victoria faz parte dos oito participantes da quinta edição do programa, um concurso em que um grupo de celebridades enfrenta semanalmente duras provas com o objetivo de ser o melhor no jogo.

