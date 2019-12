Dois meses depois do acidente grave com um comboio que levou à amputação do seu pé direito, Diogo Carmona encontra-se em franca recuperação.

Um amigo do ator partilhou recentemente nas suas redes sociais aquelas que são as primeiras imagens do ator esde que este deixou o hospital.

Fotografias de encontros entre amigos, que surgem acompanhadas de declarações de amizade onde é referido que Diogo se encontra "super contente, realizado e com a certeza de futuro".

