É já no próximo dia 29 de abril que a TVI estreia 'A Filha', série cujas gravações terminaram há cerca de um ano.

A produção é protagonizada por Diogo Infante, Dalila Carmo e José Condessa e é baseada no caso Esmeralda, que marcou o país no início dos anos 2000.

Esmeralda - que passou a ser tratada como Ana Filipa desde os três meses de idade - foi entregue pela mãe biológica a um casal adotivo. Anos depois, o pai biológico reclamou a paternidade da menina num processou que se arrastou durante algum tempo na justiça.

A custódia acabou entregue a Baltazar Nunes em 2008, ainda que em 2017 a jovem tenha decidido nunca mais regressar a casa do pai biológico para voltar a viver com Adelina Lagarto e Luís Gomes, os pais adotivos. A história foi acompanhada de muito perto pelos portugueses na altura e é agora retratada com alguma ficção à mistura.

Do elenco de 'A Filha' fazem também parte Sara Barradas, Duarte Gomes, Luciana Balby, Inês Castel-Branco, Pedro Carmo, Cucha Carvalheiro, Rita Lello, São José Lapa, Tomás Alves. A série terá seis episódios e é da autoria de Patrícia Muller, com realização de António Borges Correia. Veja na galeria as primeiras imagens, entretanto divulgadas pela TVI.

Leia Também: "Foi um processo intenso e emocional", diz Diogo Infante sobre série