O 36.º aniversário de casamento de Júlia Pinheiro e Rui Pêgo mereceu uma celebração especial. Como forma de tornar a data inesquecível, o casal decidiu fazer uma viagem romântica.

Júlia, que na manhã do dia 28 de dezembro, data em que subiu ao altar, foi surpreendida com um enorme ramo de rosas, fez as malas e junto ao homem da sua vida rumou até França.

Mont Saint Michel foi a primeira paragem dos pombinhos. "Vento e alegria na Normandia", declarou a comunicadora ao partilhar a primeira imagem a dois desta aventura.

Seguiu-se uma passagem pela Cidade do Amor: "A noite está a começar em Paris", lê-se numa outra fotografia partilhada por Júlia Pinheiro.

Do casamento feliz entre Júlia Pinheiro e Rui Pêgo resultam três filhos, Rui Maria Pêgo e as gémeas Matilde e Carolina. O radialista é ainda pai de Sofia, fruto de uma outra relação, que deu ao casal os primeiros netos.

