Inês Gutierrez encontra-se a viver uma das maiores aventuras da sua vida. A comunicadora partiu para o Sri Lanka com o objetivo de fazer um retiro, conforme já tinha revelado nas redes sociais.

Já no país, Inês partilhou na sua conta de Instagram as primeiras imagens captadas por lá, bem como impressões e receios.

"Vim sozinha para o Sri Lanka fazer um retiro. Nunca tinha viajado sozinha para tão longe e é sempre fácil arranjarmos desculpas para não sairmos da nossa zona de conforto. Temos sempre muitos medos - desde a logística, à segurança, à comunicação, ao 'vou-me perder', ao 'mas eu nunca fiz yoga nem surf', às saudades, aos nossos trabalhos e compromissos… - mas vamos ter esses argumentos a vida toda. E se não são uns, são outros", reflete.

"Estou numa fase em que quero desafios e este já o queria ter feito o ano passado, mas tinha engravidado e não era aconselhado. Agora, sem pensar muito, mas depois de perguntar 300 mil vezes ao João se ele tinha a certeza que era uma boa ideia, inscrevi-me e cá estou eu", conta.

"Consegui chegar a horas ao voo depois de filas intermináveis, fiz escala no Dubai, correu tudo bem, cheguei ao Sri Lanka, passei a emigração, tinha a documentação toda em ordem, encontrei o Nimal - o driver mais sociável do Sri Lanka que conhece toda a gente e que me recebeu com um colar de flores - ajudou-me a levantar dinheiro, a comprar um cartão para ter internet no telemóvel e levou-me ao hotel incrível onde vou passar esta noite. Amanhã ao final do dia começa o retiro e já vou para outro lado. Estou entusiasmada! Este foi, sem dúvida, um presente de mim para mim", completa.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Inês Gutierrez viaja sozinha até ao Sri Lanka e explica porquê