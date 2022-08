Margarida Corceiro partilhou esta terça-feira, dia 2 de agosto, com os seguidores da sua conta oficial de Instagram, as primeiras fotografias das férias no Algarve.

A atriz mostrou-se sorridente na Praia da Rocha, em Portimão, durante o pôr do sol.

"Minha Rocha", escreveu Margarida Corceiro na legenda das imagens que foram, entretanto, muito elogiadas por quem a segue.

A atriz surgiu com um longo vestido amarelo por cima do biquíni.

