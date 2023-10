Maria Cerqueira Gomes conseguiu, com muita dificuldade, chegar à conversa com a infanta Maria Francisca, já depois de terminado o casamento na Basílica do Palácio Nacional de Mafra.

A filha do duque de Bragança e de Isabel de Herédia fez as suas primeiras declarações já como mulher casada, tendo dito que se sente "emocionada e feliz". "Estou radiante. Era só isto, só... como se fosse uma coisa pequena", fez notar ainda Maria Francisca.

Por fim, a infanta deixou um agradecimento a Manuel Luís Goucha, a quem deu uma entrevista recente. "Foi sempre impecável connosco", justificou.

A conversa, que acabou por ser muito curta, aconteceu enquanto Maria Francisca cumprimentava os convidados.

Confira novas fotografias dos noivos já fora da Basílica do Palácio Nacional de Mafra.